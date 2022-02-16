ماذا فعل محمد صلاح أمام إنتر من قبل

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روما و إنتر

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر

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وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لإنتر في 5 مناسبات من قبل، حين كان يلعب في الدوري الإيطالي.

الفرصة الأولى أتت حين كان لاعبا في صفوف فيورنتينا في النصف الثاني من موسم 2014-2015، وسجل هدف المباراة الوحيد.

وحين انتقل لروما في الموسم التالي، لعب مباراة الدور الأول أمام إنتر وخسرها دون أن يسجل أو يصنع.

وفي لقاء الدور الثاني شارك وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

في الموسم التالي شارك الدولي المصري في لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز فريق العاصمة الإيطالية 2-1.

كما لعب مباراة الدور الثاني التي انتهت بفوز روما 3-1، دون أن يهز شباك إنتر بقميص روما.

بشكل عام، فاز صلاح أمام إنتر في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها.

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