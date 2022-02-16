أرقام مميزة تنتظر محمد صلاح أمام إنتر

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إنتر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وهناك عدة أرقام مميزة ينتظرها محمد صلاح في مباراة إنتر، يستعرضها FilGoal.com في السطور التالية.

- لو شارك صلاح في المواجهة ستكون مباراته الـ50 في دوري الأبطال مع الريدز.

- سجل النجم المصري 32 هدفاً في أول 49 مباراة له في البطولة مع ليفربول، فقط كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي سجلا المزيد من الأهداف مع أنديتهما خلال أول 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

فقد أحرز رونالدو 51 هدفا في أول 50 مباراة له مع ريال مدريد بينما سجل ليفاندوفسكي 36 هدفا مع بايرن ميونيخ.

- يتطلع صلاح إلى تعزيز رقمه القياسي الحالي بالتسجيل في 7 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعب أنفيلد.

علما بأنه سجل في 9 من آخر 11 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، بمجموع 11 هدفا.

- سجل صلاح 33 هدفا أوروبيا لليفربول، كلها في دوري الأبطال، وهو يطارد الرقم القياسي لستيفن جيرارد بتسجيل 41 هدفا للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات الأوروبية.

- أفضل حصيلة لصلاح في موسم واحد بدوري الأبطال كانت 11 هدفا، سجلهم في 15 مباراة بموسم 2017-2018.

- الرحلة ستكون السابعة لقائد منتخب مصر إلى سان سيرو لمواجهة ميلان أو إنتر.

- سجل صلاح في سان سيرو لثلاثة فرق مختلفة، لفيورنتينا ضد إنتر في 2015، ولروما ضد ميلان في 2016 ، قبل هدفه بشباك الروسونيري في ديسمبر الماضي بقميص الريدز.

- هدفه الأخير في شباك ميلان جعله ينفرد بالرقم القياسي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا خلال مرحلة المجموعات برصيد 7 أهداف، محطما الرقم القياسي الذي سجله روبرتو فيرمينو (6 أهداف).

وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 8 مارس المقبل.