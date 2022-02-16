في نفس التوقيت.. الكشف عن تفاصيل مباراتي الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة لدوري الأبطال

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 16:22

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد وملعب وحكم مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الزمالك يواجه الوداد المغربي يوم السبت الموافق 26 فبراير الساعة 9 مساءً بصافرة التونسي صادق السلمي على ملعب محمد الخامس في المغرب".

وأضاف "الأهلي يستضيف صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 26 فبراير في الساعة 9 مساء بصافرة المغربي رضوان جيد على ملعب الأهلي WE السلام".

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بذلك سيلعب الأهلي والزمالك في نفس اليوم والتوقيت ذاته.

واستهل الزمالك مشواره بتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-2 لحساب الجولة الرابعة.

ويستعد الأبيض لمواجهة ساجاردا الأنجولي في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.

بينما لم يخض الأهلي المباراة الأولى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية.

دوري أبطال أوروبا الزمالك الأهلي الوداد صنداونز
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