صاروخ رونالدو في برايتون يصل به لرقمين عظيمين

بهدفه الصاروخي في شباك برايتون.. وضع كريستيانو رونالدو رقمين مدهشين في قائمة أرقامه الإعجازية في عالم كرة القدم.

وسجل رونالدو صاحب الـ37 عاما هدفا في الفوز على برايتون بنتيجة 2-0 بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد مساء الثلاثاء.

وبذلك أضاف كريستيانو فريقا آخر إلى قائمة الفرق التي سجل في مرماها، فقد سجل البرتغالي أول أهدافه على الإطلاق ضد برايتون، في أول لقاء له ضدهم.

ليصبح الفريق رقم 122 الذي يتمكن رونالدو من هز شباكه طوال مسيرته، بداية من سبورتنج لشبونة مرورا بيونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس، وصولا إلى الشياطين الحمر مرة أخرى.

علما بأن أهداف كريستيانو الثلاثة الأخيرة، جاءت ضد منافسين لم يسبق له هز شباكهم، وهم نورويتش سيتي وبيرنلي وبرايتون.

كما افتتح صاروخ ماديرا سجله التهديفي في عام 2022، ليصل إلى عامه الـ21 على التوالي الذي يسجل فيه.

وسجل كل من كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 43 ليصعد للمركز الرابع بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن وست هام الذي خاض مباراة أقل، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة الـ 33 في المركز التاسع.

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