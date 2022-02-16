مصدر من كاف لـ في الجول: تونس ومالي يعترضان على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) تقدم منتخبا تونس ومالي باعتراض على مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان فيفا قد أعلن أمس إقامة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 25 و28 مارس المقبل في القاهرة وداكار على الترتيب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "منتخبا تونس ومالي انضما إلى السنغال ومصر والكونغو الديموقراطية والمغرب ضمن من سجلوا اعتراضا رسميا على مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وسبق أن صرّح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "سنقوم بإخطار الاتحاد الدولي (فيفا) رسميا باعتراض المنتخبات على المواعيد، وسيُعلن عن المواعيد النهائية في الأسبوع المقبل ونأمل أن تتعدل ولدينا ثقة في ذلك".

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

أما بقية اللقاءات، فتقام على النحو التالي..

مالي - تونس : الذهاب يوم 24 مارس في مالي والإياب يوم 27 مارس في تونس

غانا – نيجيريا : الذهاب يوم 24 مارس في غانا والإياب يوم 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون – الجزائر : الذهاب يوم 26 مارس في الكاميرون والإياب يوم 29 مارس في الجزائر

الكونغو الديمقراطية – المغرب : الذهاب يوم 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب يوم 29 مارس في المغرب