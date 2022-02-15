فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 01:32

كتب : أحمد الخولي

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مواجهتي مصر والسنغال، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

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ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

أما بقية اللقاءات، فتقام على النحو التالي..

مالي - تونس : الذهاب يوم 24 مارس في مالي والإياب يوم 27 مارس في تونس

غانا – نيجيريا : الذهاب يوم 24 مارس في غانا والإياب يوم 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون – الجزائر : الذهاب يوم 26 مارس في الكاميرون والإياب يوم 29 مارس في الجزائر

الكونغو الديمقراطية – المغرب : الذهاب يوم 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب يوم 29 مارس في المغرب

مصر السنغال تصفيات كأس أمم إفريقيا
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