مدافع ليفربول: أتمنى أن نحظى بنهاية سعيدة للموسم

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

يتمنى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول نهاية سعيدة لفريقه هذا الموسم في ظل المنافسة على 4 ألقاب.

وقال أرنولد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر أني ألعب كرة قدم جيدة في الوقت الحالي، لقد استمتعت بكل دقيقة من الموسم الحالي حتى الآن".

وأضاف "دائمًا ما أستمتع أكثر بالمراحل الأخيرة من عمر الموسم، وأعتقد أن أدائي يتحسن فيها أيضا، فهذه المراحل تشهد الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا والأدوار الأخيرة في الكؤوس والجولات الحاسمة في الدوري".

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وشدد البالغ من العمر "أريد أن أفوز بالألقاب وأن أساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وهذا يتطلب مني تقديم أفضل أداء لدي".

ترينت صنع 15 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي

وتابع "أنا متشوق لمعرفة ماذا سيحدث بين فبراير ونهاية مايو، الأكيد أن أمورا كثيرة ستحدث، وأتمنى أن نحظى بنهاية سعيدة للموسم".

وينافس ليفربول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويستعد لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 27 فبراير الجاري.

وأكمل ترينت "لقد أظهرنا للجميع قدرتنا على المنافسة على أكثر من جبهة، ولكن، نعم، الاستمرار في أربع بطولات في هذا التوقيت من عمر الموسم أمر جيد لنا".

وواصل "ستكون أمامنا فرصة بعد أسبوعين لإضافة لقب جديد، وهدفنا هو الذهاب إلى أبعد ما يمكن في البطولات الأربع التي لازلنا ننافس فيها".

واستمر "أعتقد أن خوض اللاعبين لعدد كبير من المباريات في كل موسم بات أمرًا طبيعيًا. كلاعبين، نريد أن نشارك في كل المباريات ونرغب في تحقيق جميع الألقاب، لكي تنجح في ذلك عليك أن تلعب 50 أو 60 مباراة في الموسم، ونحن مستعدون لذلك".

وأتم "لدينا مجموعة رائعة من العاملين وأطباء العلاج الطبيعي والعلماء الرياضيين وخبراء التغذية الذين يهتمون لأمرنا ويبذلون جهدًا كبيرًا في رعايتنا، وهذا يسهل علينا مهمة التعامل مع الأمر. علينا أن نكون مستعدين كما ينبغي لكل مباراة، ولدينا من يساعدوننا في ذلك باستمرار".

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
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