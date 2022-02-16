مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: مباراة الهلال والأهلي بحضور 15 ألف مشجع

كشف مصدر من الاتحاد السوداني العدد النهائي للحضور الجماهيري لمباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية، الخرطوم.

وقال مصدر من الاتحاد السوداني لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي (كاف) أخطرنا منذ قليل بالموافقة الرسمية على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما قدم الهلال الموافقات الأمنية والصحية".

وأضاف "غدا الخميس يُقام الاجتماع الفني للمباراة في مقر الاتحاد السوداني في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وستقوم اللجنة المنظمة للمباراة برئاسة طارق عطا نائب الاتحاد السوداني بالاجتماع خلال الساعات المقبلة لتنظيم دخول الجمهور ووضع الخطة التنظيمية للمباراة".

وصرّح هيثم السوباط المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني في أول أمس الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طلبنا حضور 45 ألف مشجعا لمباراة الأهلي من السلطات السودانية وحصلنا على موافقة بحضور 25 ألف مشجعا".

وأضاف "سنحصل على الرد النهائي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجمهور لمباراة الأهلي".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.