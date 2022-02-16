مدرب الهلال لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست جيدة في هذا الوقت.. ونفتقد لمهاجمنا

شدد البرتغالي جواو موتا المدير الفني لـ الهلال السوداني أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة في هذا التوقيت، وكشف عن لاعب يغيب عن اللقاء المرتقب.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جواو موتا لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة ضد فريق قوي وكبير، اللعب ضد الأهلي ليس سهلا خاصةً أنه قادم من كأس العالم للأندية لذلك مواجهته ليست جيدة في هذا الوقت، وأيضا اللعب ضد الهلال السوداني ليس جيد لأنه ببساطة نحن جاهزون للمباراة بنفس جاهزية الأهلي لها، ولدينا طموح الفوز بها".

وأضاف "الأهلي فريق جيد جدا ولديه مدرب خبير ولاعبين مميزين وهنا تكمن صعوبة هذه المواجهة وليس شيء آخر".

وأردف "سنلعب أمام جماهيرنا وهو شيء يفتقده الهلال منذ فترة بسبب توقف المسابقة المحلية، اللعب أمام الجماهير دائما ما يكون ممتعا، جماهير الهلال قوية جدا ولدي رسالة لهم أن يدعمونا للنهاية وبكل ما لديكم لمساعدتنا على الفوز ".

وأوضح "محمد عبد الرحمن مهاجم الفريق سيغيب عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات، بالطبع هو مهاجم قوي ويمنحنا القوة في الهجوم لكن سنلعب بـ 11 لاعبا وليس لاعب واحد وهو الشيء الأهم بالنسبة لي".

وأتم "الجميع يقول بأن الأهلي لا يفوز على الهلال في السودان لكن بالنسبة لي أنا لا أؤمن بالأساطير أو القصص من الماضي، أنظر فقط للمستقبل حيث أنك ستفوز إذا كنت قويا ومستعدا".

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.