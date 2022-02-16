تحقيق في الجول - نظام دوري الدرجة الثانية الجديد بين "مشروع عشوائي" و"قرار تأخر كثيرا"

شهد قرار إقامة الدوري المصري الدرجة الثانية بنظام دوري من 24 فريقا، تضارب بين مؤيد ومعارض من مسؤولي ومدربي المسابقة.

اتحاد الكرة أعلن أمس الثلاثاء إقامة الموسم بعد المقبل 2023-2024 بين 24 فريقا (طالع التفاصيل).

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أوضح لـ FilGoal.com نظام الدوري الجديد: "دوري الدرجة الثانية بعد موسمين، سيكون من مجموعة واحدة".

وشدد "دوري المجموعة الواحدة الذي يضم 24 فريقا سيكون أفضل حتى يتم تسويقه بشكل أكثر نجاحا".

وعن عملية الانتقال من النظام الحالي الذي يضم 3 مجموعات، القاهرة وبحري والصعيد، إلى نظام المجموعة الواحدة قال الكومي: "عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن المسابقات عامر حسين سيحدد الأندية المشاركة في الدوري".

وبحسب قرار اتحاد الكرة، يستمر دوري الدرجة الثالثة بنفس نظامه (12 مجموعة)، ثم دوري الدرجة الثانية من مجموعة واحدة بعد موسمين، تتأهل منه الفرق إلى الدوري الممتاز.

ففي إنجلترا على سبيل المثال، والتي تقيم دوري الدرجة الثانية بوجود 24 فريقا يخوضون 46 مباراة، يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدوري الممتاز، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس دورة تصفية يتأهل الفائز بها إلى الدوري الممتاز.

قبل أن نستعرض معكم أراء مسؤولي ومدربي الدرجة الثانية بأقسامها الثلاثة، نسترجع سويا نظام دوري الدرجة الثانية في السنوات الأخيرة.

موسم 2015-2016: 6 مجموعات بواقع 66 فريقا.

موسم 2016-2017: ثلاث مجموعات - الأولى 17 فريقا والثانية 19 فريقا والثالثة 18 فريقا.

هذا الموسم كان مذاع على قناتي النهار رياضة وDMC وتم إلغاء البث بعد نهاية الموسم.

موسم 2017-2018: ثلاث مجموعات بـ 16 فريقا في كل مجموعة.

موسم 2018-2019: ثلاث مجموعات بواقع 14 فريقا في كل مجموعة.

موسم 2019-2020: ثلاث مجموعات بواقع 12 فريقا في كل مجموعة.

كان مقررا أن يصبح دوري الموسم الماضي من مجموعة واحدة بواقع 24 فريقا لكن بسبب إلغاء الهبوط لتفشي فيروس كورونا.

موسم 2020-2021: ثلاث مجموعات بواقع 16 فريقا في كل مجموعة.

موسم 2021-2022: ثلاث مجموعات بواقع 16 فريقا في كل مجموعة.

في البداية يرى سمير موسى رئيس نادي الزرقا لـ FilGoal.com: "يجب قبل اتخاذ القرارات، مناقشة أعضاء الجمعية العمومية ودراسة القرار ثم يتم اتخاذ القرار الصحيح".

وأوضح "تقليل عدد الأندية سيكون تمهيد لدوري الشركات واختفاء الأندية الشعبية، ولدي مثال وهو هل لو أسوان ذهب لمواجهة فريق في بحري وكان هناك هطول الأمطار والملعب أرضيته سيئة سيتم إلغاء المباراة ويتكبد أسوان معاناة مادية وإرهاق".

وواصل "إذا كان هناك تطبيق للمجموعة الواحدة يجب حصول كل فريق على مبلغ لا يقل عن 5 مليون جنيه".

وتساءل مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عبر FilGoal.com قائلا: "هل دوري المحترفين سيكون مسمى فقط أم هناك منفعة للأندية؟".

وأضاف "قبل اتخاذ القرار هل هناك دراسة للقرار أم هو مجرد قرار؟".

وأكمل "انتخبنا مجلس الإدارة للاتحاد ليدير المسابقة، هل درسوا تواجد 24 فريقا مع شركات التسويق قبل تطبيقه، ولو تم عمل مجموعتين من 12 فريقا سيكون دوري ضعيف ودوري المجموعة الواحدة 24 فريقا لا يعني بأنه سيكون دوري قوي، دوري الـ 16 فريقا حاليا دوري قوي".

أشرف دسوقي رئيس نادي البداري قال لـ FilGoal.com أيضا: "مجموعة واحدة تضم 24 فريقا أو مجموعتين كانت فكرة قديمة للجان السابقة واعترضنا عليها".

وأشار "الأمر يتجه لخدمة أندية المستثمرين والشركات واختفاء الأندية الجماهيرية، طالما هناك قرارات تُنفذ بدون رأي الأندية علينا أن نقوم بإلغاء نشاط كرة القدم وترك الساحة لهم مع المستثمرين، بدلا من البحث عن مساعدة الأندية ماديا يبحثون عن أفكار تضر الأندية".

وهو نفس الرأي الذي يتشاركه فيه، عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ إذ صرّح لـ FilGoal.com: "تطبيق دوري 24 فريقا سواء مجموعة واحدة أو مجموعتين سيكون (دوري الذوات) لن يكون لنا دورا خلاله وستختفي الأندية الشعبية".

وواصل "لن يكون هناك تطور للكرة لأن كرة القدم تعني إمكانيات مادية ونتكلف شهريا مبلغ كبير لاستئجار الاستاد".

أبو العنين شحاتة المدير الفني للمنيا قال لـ FilGoal.com: "مشروع عشوائي لم يتم دراسته، هل تم تسويقه؟ هل تم السعي لشراء الدوري؟".

وأردف "ربما يكون الأمر بالونة اختبار من أجل الأندية ولكن تطبيقه سيقضي على الأندية الشعبية وأندية الصعيد ويجب النظر لمصلحة الأندية".

في المقابل هناك من يؤيد الفكرة، فقال أيمن المزين المدير الفني لأبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "قرار تأخر كثيرا كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة، ستكون هناك صورة ثانية للدوري الممتاز".

وأوضح "سيكون هناك تطور للمسابقة والأندية الاحترافية ستكون قادرة على المنافسة بدلا من عدم الاحترافية والمعاناة للاعب الكرة والأجهزة الفنية ولكن قبل تطبيقه يجب تسويقه بشكل جيد كي ينجح".

فيما قال نور رسلان نائب رئيس الحمام لـ FilGoal.com: "تطبيق المجموعة الواحدة سيكون أفضل حتى يتم تسويق الدوري ولكن نظام الدوري الثلاث مجموعات صعب تسويقه ولكن يجب تسويقه مبكرا وتحديد قيمة مالية لكل نادي والنقطة الإيجابية هو التمهيد من الاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد الموسم بعد المقبل حتى يتم التجهيز وألا يكون هناك أعذار عكس المواسم السابقة كان يتم تغيير اللوائح وتنفيذها في نفس الموسم".

وقال أشرف توفيق مدير فني نادي بورتو السويس لـ FilGoal.com: "القرار جيد أو لا على حسب آلية تنفيذه، لا نعلم ماذا سيتم توفيره للأندية لإقامة دوري المحترفين، هل ستحصل الأندية على مقابل مادي كبير يسهل لهم الصرف أم يكون مبلغ ضعيف لا يناسب؟"؟

وأردف "هل سيتم تحديد الملاعب معينة فقط أم ستكون ملاعب مثل ما نشاهدها حاليا وأيضا ما هي طرق تسويق الدوري؟".

أمامنا ما يقارب موسم ونصف من أجل تجربة شكل جديد لدوري الدرجة الثانية، فهل سيطبق النظام الجديد أم سنعود لنقطة الصفر من جديد.