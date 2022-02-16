جوارديولا: ليفربول كالألم في مؤخرتنا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي منافسة ليفربول لفريقه كالألم في المؤخرة.

الفريقان هما الأفضل في الكرة الإنجليزية بالمواسم الأربعة الأخيرة، إذ حصد سيتي لقب الدوري 3 مرات، مقابل مرة لليفربول، وتستمر المنافسة هذا الموسم أيضا.

وحين سئل بيب عن هوية الفريق الذي يمكنه منافسة مانشستر سيتي في مستواه الحالي؟ رد قائلا: "ليفربول بالطبع، إنهم متأخرون عنا بست نقاط في الدوري، لقد كانوا أكبر المنافسين لنا في المواسم الماضية".

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وأضاف "ليفربول دائما ينافسنا بقوة، إنهم كالألم في مؤخرتنا، إنهم رائعون".

ويتأخر ليفربول عن سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط لكنه يملك مباراة مؤجلة.

سيتي ضرب بقوة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين دك شباك مضيفه سبورتنج لشبونة بخماسية نظيفة.

بينما يستعد ليفربول لملاقاة إنتر في إيطاليا يوم الأربعاء، في الدور نفسه.

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي
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