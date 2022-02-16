كورتوا: توقعت مكان تسديد ميسي لركلة الجزاء.. ويجب أن نجد طريقة لإيقاف باريس

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه يجب أن يتحسن كثيرا قبل مواجهة العودة ضد باريس سان جيرمان.

وخسر ريال مدريد أمام سان جيرمان بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال كورتوا عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا دائما ما نحاول باريس من التسجيل، وكنا نتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل ولكن هذا لا يغير كثيرا مما حدث".

وأضاف "مع القانون الجديد وعدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين يجب أن نفوز في ملعبنا".

وأكمل "بكل تأكيد ضربة جزاء مبابي كانت غريبة لأن مبابي كان في طريقه للخروج من الملعب، وتوقعت أين سيسدد ميسي".

وأتم تصريحاته "سنحاول أن نهاجم في العودة وإذا لعب باريس بنفس الأسلوب وهو الهجوم بقوة يجب أن نجد طريقة لإيقافهم ويجب أن نتحسن كثيرا".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.