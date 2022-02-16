كورتوا: توقعت مكان تسديد ميسي لركلة الجزاء.. ويجب أن نجد طريقة لإيقاف باريس
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:25
كتب : FilGoal
يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه يجب أن يتحسن كثيرا قبل مواجهة العودة ضد باريس سان جيرمان.
ثيبوه كورتوا
النادي : ريال مدريد
وخسر ريال مدريد أمام سان جيرمان بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)
وقال كورتوا عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا دائما ما نحاول باريس من التسجيل، وكنا نتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل ولكن هذا لا يغير كثيرا مما حدث".
وأضاف "مع القانون الجديد وعدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين يجب أن نفوز في ملعبنا".
وأكمل "بكل تأكيد ضربة جزاء مبابي كانت غريبة لأن مبابي كان في طريقه للخروج من الملعب، وتوقعت أين سيسدد ميسي".
وأتم تصريحاته "سنحاول أن نهاجم في العودة وإذا لعب باريس بنفس الأسلوب وهو الهجوم بقوة يجب أن نجد طريقة لإيقافهم ويجب أن نتحسن كثيرا".
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.