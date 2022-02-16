مبابي يخترق جدار بروكسل.. باريس يخطف فوزا قاتلا من ريال مدريد في الـ+90

لم يصمد دفاع ريال مدريد وحارسه المتألق تيبو كورتوا أمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي قاد فريقه للفوز بهدف دون رد على الأبيض الملكي.

ونجح سان جيرمان في تحقيق فوزا قاتلا ومثيرا على ريال مدريد في الـ+93، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء.

ورغم تألق تيبو كورتوا نجم منتخب بلجيكا وحفاظه على نظافة شباكه لمدة 93 دقيقة، إلا أن هذا التألق والصمود لم يكن كافيا أمام مبابي الذي سجل هدفا قاتلا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 9 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وصف المباراة

سيطر سان جيرمان على اللعب منذ البداية وكان الأخطر على مرمى ريال مدريد طوال المباراة، وانطلق مبابي في الدقيقة 5 ومر من كارفاخال وأرسل عرضية أرضية قابلها دي ماريا بتسديدة قوية مرت أعلى العارضة في تهديد أول من صاحب الأرض.

واستمرت هجمات سان جيرمان الخطيرة وانفرد مبابي بالمرمى لكنه سدد الكرة في المكان الذي يقف فيه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وحصل كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على باريديس.

ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة العودة في إسبانيا بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ولم يفرط باريس سان جيرمان في سيطرته على الكرة واللعب حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني واصل باريس سان جيرمان ضغطه بقوة وانطلق مبابي بين دفاع ريال مدريد وسدد كرة قوية لكن الحارس المتألق كوروتا أبعدها عن شباك الملكي.

وحصل فيرلاند ميندي ظهير أيسر ريال مدريد على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على دانيلو بيريرا، ليغيب أيضا عن مباراة العودة في إسبانيا رفقة كاسيميرو.

الفرصة الأخطر وتألق كورتوا

وانتفض باريس للهجوم بقوة وانطلق مبابي ومر من دفاع ريال مدريد ولم يستطع كارفاخال إيقافه ليضطر لعرقلته وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وتقدم ميسي لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها على يسار كورتوا، لكن الحارس البلجيكي نجح في التصدي للكرة وأنقذ مرمى ريال مدريد من هدف مؤكد.

وأجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تبديل مزدوج بنزول لوكاس فاسكيز ورودريجو بدلا من داني كارفاخال وماركو أسينسيو.

عودة نيمار

وعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد غياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة، وشارك في الدقيقة 71 بدلا من دي ماريا.

ومرة جديدة أهدر مبابي فرصة خطيرة للتسجيل في شباك كورتوا بعدما توغل داخل منطقة جزاء ريال مدريد من ناحية اليسار وسدد كرة قوية مرت جوار القائم.

واستمر أنشيلوتي في التبديلات ودفع بالثنائي إدين هازارد وفيدي فالفيردي بدلا من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش.

وفي مشهد متكرر كاد باريس أن يسجل في شباك كوروتا، بعدما انطلق نيمار نحو المرمى لكنه سدد كرة أعلى العارضة.

ودخل جاريث بيل في آخر تبديلات ريال مدريد بدلا من كريم بنزيمة.

وفي الوقت الضائع انطلق مبابي نحو مرمى ريال مدريد وأرسل عرضية لم تجد من يقابلها أمام الشباك الخالية، لتضيع فرصة مؤكدة أخرى لباريس سان جيرمان.

مبابي يخترق جدار بروكسل

وعندما كان الجميع يستعد لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي وفي الدقيقة 93، وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت بدل الضائع، مبابي كان له رأيا آخر.

ومر مبابي بشكل رائع من الناحية اليسرى من بين ثنائي دفاع ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدمي تيبو كوروتا.

لينجح مبابي في إنهاء تألق كورتوا طوال المباراة ويخطف فوزا قاتلا لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد.