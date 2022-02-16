رونالدو يكسر صيامه ويقود مانشستر يونايتد للمربع الذهبي بالفوز على برايتون الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:24 كتب : FilGoal احتفال رونالدو بهدفه في مرمى برايتون مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز نرشح لكم كلوب: عدم شرب محمد صلاح وماني للكحول تسبب في جاهزيتهما الدائمة مدرب مانشستر يونايتد: لن أسحب شارة القيادة من ماجواير روني يكشف اللاعب الذي كان يفضل مجاورته في مانشستر يونايتد إصابة تريبيير بكسر في القدم أخر الأخبار بوكيتينو: كنا الأفضل وسعيد بالأداء أمام ريال مدريد.. ولا يمكن الحديث عن مواجهة العودة ساعة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر أنشيلوتي: مبابي "الأفضل في أوروبا" لا يمكن إيقافه ساعة | دوري أبطال أوروبا بعد اختياره رجلا لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد.. مبابي يتحدث عن مستقبله ساعة | دوري أبطال أوروبا كورتوا: توقعت مكان تسديد ميسي لركلة الجزاء.. ويجب أن نجد طريقة لإيقاف باريس ساعة | دوري أبطال أوروبا رونالدو يكسر صيامه ويقود مانشستر يونايتد للمربع الذهبي بالفوز على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام ساعة | دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب ساعة | منتخب مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مبابي يخترق جدار بروكسل.. باريس يخطف فوزا قاتلا من ريال مدريد في الـ+90 قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام مانشستر سيتي يدك شباك لشبونة بخماسية خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال الأكثر مشاهدة 1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 سموحة 0 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 المقاولون العرب انتهت الدوري الإنجليزي 2 مانشستر يونايتد 0 برايتون انتهت دوري أبطال أوروبا 1 باريس سان جيرمان 0 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 0 سبورتنج لشبونة 5 مانشستر سيتي انتهت الدوري المصري - فاركو - إنبـي لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - بيراميدز - الإسماعيلي لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - فيوتشر - البنك الأهلي لم تبدأ 20:00 دوري أبطال أوروبا - إنتر ميلان - ليفربول لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - سالزبورج - بايرن ميونيخ لم تبدأ 22:00 الدوري المصري - المصري - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 17:30 الدوري الأوروبي - برشلونة - نابولي لم تبدأ 19:45 الدوري الأوروبي - بوروسيا دورتموند - جلاسجو رينجرز لم تبدأ 19:45 الدوري الأوروبي - زينيت - ريال بيتيس لم تبدأ 19:45 الدوري الأوروبي - شيريف - سبورتينج براجا لم تبدأ 19:45