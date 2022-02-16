رونالدو يكسر صيامه ويقود مانشستر يونايتد للمربع الذهبي بالفوز على برايتون

كلوب: عدم شرب محمد صلاح وماني للكحول تسبب في جاهزيتهما الدائمة

مدرب مانشستر يونايتد: لن أسحب شارة القيادة من ماجواير

روني يكشف اللاعب الذي كان يفضل مجاورته في مانشستر يونايتد