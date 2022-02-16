قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستمر غياب الثنائي طارق حامد وحازم إمام عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما على استاد القاهرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - السيد عطية.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد طارق - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد.

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - ماجد هاني - يوسف أوباما - إسلام جابر - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود شيكابالا - أشرف بنشرقي - رزاق سيسيه - سيف جعفر.

الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري - حسام أشرف.