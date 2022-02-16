الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي - الهلال

أبدى هيثم السوباط المتحدث باسم نادي الهلال السوداني، اندهاشه من خطوة لعب منافسه المحلي والقاري في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، المريخ، في القاهرة.

وقال السوباط لأون تايم سبورتس 2: "عندما طلب المريخ مواجهة الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، وافقنا ولكن طلبنا منهم دفع إيجار الملعب وهو 20 ألف دولار".

وأوضح "المريخ سيدفع إيجار ملعب السلام، مندهش من استضافة فريق لفريق منافس على ملعبه".

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ويستضيف ملعب السلام في القاهرة، مباريات المريخ التي من المفترض أن يخوضها على أرضه، ولكن عدم اعتماد ملعبه تسبب في لعبه في القاهرة.

وعن مواجهة الأهلي قال السوباط: "جاهزون لاستقبال تاريخي للأهلي، وسنفوز عليه يوم الجمعة بهدف أو هدفين".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الهلال الأهلي في إفريقيا المريخ
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