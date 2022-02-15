استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

مباراة الهلال السوداني مع فريق الشباب بالنادي

حقق الهلال السوداني الفوو على فريق الشباب بالنادي بهفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعبه استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الهلال في المباراة كل من مدني محمد خير والسنغالي دياجني.

وشهدت المباراة تبادل العناصر بين الفريق الأول وفريق الشباب، كما أشرك جواو موتا مدرب الهلال جميع العناصر التي لم تتاح لها فرصة المشاركة خلال الفترة الماضية.

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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