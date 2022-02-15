أحمد سامي: كنا الأقرب لمرمى الزمالك.. والناس تتجاهل طريقة لعب سموحة

يرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة أن فريقه كان الأقرب للمرمى أمام الزمالك، في المباراة التي حقق فيها الفوز.

وفاز سموحة على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سامي في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كنا أقرب لمرمى الزمالك ولكن قرارات اللاعبين لم تكن جيدة أمام المرمى".

وأضاف "في الشوط الثاني الزمالك ضغط ليهاجم الأمر الذي فتح لنا مساحات في دفاع الفريق الأبيض واستطعنا استغلالها بالشكل الأمثل وتسجيل هدفين والحصول على 3 نقاط أمام فريق كبير".

وأكمل "الناس تتجاهل طريقة لعب سموحة خلال موسمين، تنفيذ الهجمات المرتدة ليس سهل كما يعتقد البعض، وخلاله تبحث عن كيفية خلق مساحات لتنفيذ المرتدات".

وأتم تصريحاته "مقتنع بإمكانيات مروان حمدي وصممت على ضمه من الزمالك، كذلك بيكهام هو لاعب مميز ويؤدي جيدا معنا وبالتأكيد افتقدنا لخدمات الثنائي أمام الزمالك".