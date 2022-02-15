الانتصار الأول لـ سامي ضد الأبيض.. سموحة يهزم الزمالك بثنائية

تغلب سموحة على الزمالك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وسجل صديق كالابا هدف الافتتاح لفريق سموحة بينما عزز عبد الكبير الوادي التقدم من ركلة جزاء.

وحقق بذلك أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة فوزه الأول على الزمالك في المواجهة السابعة ضد الأبيض.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بينما الزمالك تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وبذلك حقق الموج الأزرق فوزه الرابع على التوالي في الدوري بينما أوقف سلسلة انتصارات الزمالك بعد الفوز في الثلاث لقاءات الأخيرة.

وتعرض الزمالك للهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري وتعادل مرة واحدة من تسع لقاءات هذا الموسم في المسابقة.

وصف المباراة

🔴 تشكيل الزمالك - عواد وشيكابالا وأوباما أساسيون.. والونش وزيزو وبنشرقي على الدكة أمام سموحة pic.twitter.com/ZBckicyGDu — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2022

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول دون خطورة حقيقية من الفريقين على المرميين مع سيطرة نسبية للفريق السكندري.

وباغت سموحة دفاع الزمالك في الدقيقة الخامسة بعرضية حولها رجب نبيل برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد.

وسدد حسين فيصل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن أيضا لعواد.

ومن ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25 استقبل محمد عبد الغني عرضية محمود شيكابالا وحولها برأسية لم ينجح الهاني سليمان في التصدي لها لتصل إلى يوسف أوباما الذي سجلها بنجاح داخل المرمى.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو وعقب خمس دقائق من المراجعة ألغى أحمد الغندور حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة هدوء نسبي من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى.

وباغت عبد الرازق سيسيه دفاع سموحة بتسديدة في الدقيقة 36 ولكن مرت أعلى العارضة.

ومع بداية الوقت بدل من الضائع سدد شيكابالا كرة قوية ولكن مرت أعلى عارضة الهاني سليمان.

الشوط الثاني

ودفع باتريس كارتيرون بإمام عاشور بدلا من يوسف أوباما، وأحمد سامي دفع بصديق كالابا بدلا من حسين فيصل مع بداية الشوط الثاني.

وباغت محمد عبد العاطي دفاع الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 49 ولكن مرت بعيدة عن مرمى عواد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بصورة أفضل من الشوط الأول وكاد سيسيه أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 51 برأسية ولكن تصدى لها الهاني سليمان وارتطمت بالعارضة.

وبعدها بأقل من دقيقة سدد شيكابالا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تألق الهاني سليمان وتصدى لها ببراعة.

ودفع كارتيرون بأحمد سيد زيزو بدلا من إسلام جابر في الدقيقة 56.

وبعد مشاركته بأقل من دقيقة مرر زيزو تمريرة رائعة إلى سيسيه ولكن تأخر في التسديد ليتصدى لها الهاني سليمان.

ودفع أحمد سامي بالثنائي حمدي علاء ومصطفى الخواجة بدلا من محمد حليمو ومحمد عبد العاطي في الدقيقة 61.

ونجح البديل صديق كالابا في الدقيقة 65 بافتتاح التسجيل لسموحة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد عواد.

ودفع كارتيرون بالثنائي أشرف بنشرقي وسيف الجزيري لتدعيم الهجوم بعد التأخر بهدف بدلا من محمد أوناجم وعمر السعيد.

وخرج محمود شيكابالا في الدقيقة 73 وشارك محمد أشرف روقا بدلا منه.

وانفرد إليا سيلا بمرمى محمد عواد في الدقيقة 76 قبل أن يتعرض لعرقلة من محمد عبد الغني ليحتسب الغندور ركلة جزاء لسموحة.

ونجح عبد الكبير الوادي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء على يسار محمد عواد.

وتراجع سموحة للدفاع في العشر دقائق الأخيرة من أجل الحفاظ على التقدم بالهدفين.

ورفع سموحة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة.

أما الزمالك فمباراته المقبلة في الدوري أمام فيوتشر يوم 2 مارس بعد خروجه لخوض مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح أحمد سامي المدير الفني في تحقيق فوزه الأول على الزمالك في المواجهة السابعة بينهما.

وخسر سامي من قبل في خمس مباريات بينما تعادل مرة واحدة بنتيجة 3-3 مع سموحة في موسم 2019-2020.