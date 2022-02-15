مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تقدم 4 منتخبات لاعتراض على مواعيد مباريات المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان فيفا قد أعلن أمس إقامة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 25 و28 مارس المقبل في القاهرة وداكار على الترتيب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "السنغال، ومصر، والكونغو الديموقراطية، والمغرب سجلوا اعتراضا رسميا على مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وتابع "سنقوم بإخطار الاتحاد الدولي (فيفا) رسميا باعتراض المنتخبات على المواعيد، وسيعلن عن المواعيد النهائية في الأسبوع المقبل ونأمل أن تتعدل ولدينا ثقة في ذلك".

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.