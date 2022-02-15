اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الأولمبي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 18:49

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

كشف وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم عن أسباب رحيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وقال وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com: "وجهنا الشكر لجهاز شوقي غريب لتوفير النفقات خاصة في ظل عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا يوجد بديل لشوقي غريب في الوقت الحالي في ظل عدم ارتباط المنتخب الأولمبي بأي منافسات قريبا".

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وأعلن اتحاد الكرة في بيانه عدة قرارات، من بينها رحيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي. (طالع التفاصيل)

ولم يُحدد بعد هوية المدرب القادم لمنتخب مصر الأولمبي.

وعُين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة في سبتمبر الماضي.

وخلال تلك الفترة لم يخض المنتخب الأولمبي المصري أي مباريات رسمية، واكتفى بضم لاعبين في المعسكرات.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004.

وأيضا قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020، وخلالها خرج منتخب مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام البرازيل

شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي
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