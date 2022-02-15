7 قرارات من اتحاد الكرة: توجيه الشكر لـ شوقي غريب وتغيير في لجنة الحكام والدرجة الثانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن اتحاد الكرة المصري عن 7 قرارات بعد اجتماع مجلسه الجديد للمرة الأولى برئاسة جمال علام.

وقرر اتحاد الكرة توجيه الشكر لشوقي غريب، وجهازه الذي كان يقود المنتخب الأولمبي، وكذلك توجيه الشكر لجهاز كرة الصالات.

وبالنسبة للجنة الحكام، فوجه اتحاد الكرة الشكر لعزب حجاج المدير التنفيذي للجنة ووجيه أحمد عضو اللجنة الفنية بلجنة الحكام مع إسناد ملف التطوير الخاص بالحكام لرئيس اللجنة، عصام عبد الفتاح.

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وكذلك، قرر اتحاد الكرة أن يكون الدوري الممتاز (ب)، المعروف باسم الدرجة الثانية، بين 24 فريقا بداية من موسم 2023/2024.

وقرر الاجتماع تعيين جمال علام رئيس الاتحاد مشرفا على المنتخب، ورئاسته للبعثة المسافرة للسنغال لمواجهة منتخبها في إياب تصفيات كأس العالم.

وفوض اتحاد الكرة علام، ونائبه خالد الدرندلي، للتفاوض مع الشركة الراعية بخصوص عقود الرعاية، وتعيين وليد العطار متحدثا رسميا للاتحاد.

وجدد اتحاد الكرة الثقة في جهاز منتخب الكرة النسائية، وإسناد مسؤولية الإشراف عليه لدينا الرفاعي عضو المجلس.

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