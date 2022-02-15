غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي عن مباراة فريقه أمام الهلال السوداني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض أيمن أشرف للطرد خلال مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

وتنص لوائح البطولة على إيقاف اللاعب الذي يتعرض للطرد المباشر لمدة مباراتين، ويسري هذا الأمر أيضا على البطولة القارية للفريق.

وغاب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السعودي في مونديال الأندية، ويستمر إيقافه أمام الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.