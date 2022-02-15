محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وعاد محمد الشناوي للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

واكتفى محمد الشناوي بخوض تدريبات بدنية خفيفة، ثم خاض تدريبات بالكرة مع باقي حراس مرمى الفريق تحت إشراف ميشيل يانكون.

بينما لم يشارك محمد الشناوي في تقسيمة كرة القدم خلال مران الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.