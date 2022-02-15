العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

العامري فاروق

أسند محمود الخطيب رئيس الأهلي رئاسة بعثة الأهلي في السودان لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا لـ العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية عصر اليوم استعدادا للسفر غدا الأربعاء إلى السودان.

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وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2021 بعدما فاز على الهلال السعودي.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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