عودة يعود بنقطة التعادل لـ المقاولون العرب أمام غزل المحلة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

محمد عودة مدرب المقاولون العرب الحالي عاد مرة أخرى لملعب غزل المحلة بعدما قاد الفريق في الجولات الـ 8 السابقة بالدوري.

عاد عودة لملعب غزل المحلة واستطاع أن يخرج بنقطة ثمينة، بل وكان أقرب للفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

تعادل رفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل المقاولون العرب في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

ولأول مرة يتعادل الفريقان منذ موسم 2015-16.

وتعادل غزل المحلة للمباراة الخامسة في الدوري الموسم الحالي كأكثر فريق تساويا مع مصر للمقاصة.

فيما حصد ذئاب الجبل تعادلهم الرابع ودون فوز في آخر 8 جولات بعد انتصار وحيد في الجولة الأولى.

التشكيل

قاد عبده يحيى هجوم غزل المحلة، ومن خلفه هشام وباولن فوافي.

فيما بدأ المقاولون العرب بثنائية هجومية مكونة من لويس إدوار وأمادو نياس، وغاب محمد سمير بسبب تراكم البطاقات.

🟠🔵 تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود غزل المحلة.. وثنائي في هجوم المقاولون العرب pic.twitter.com/WGu8fD9c20 — FilGoal (@FilGoal) February 15, 2022

وصف المباراة

تقدم المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة استغل خطأ حارس المحلة وانطلق داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك معلنا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 24 أهدر لويس إدوار فرصة الهدف الثاني، بعد عرضية من أحمد عبد العزيز سددها المهاجم الكولومبي على الطائر وتصدى لها عمرو شعبان ببراعة وحولها لركنية.

وكاد هشام عادل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

واستطاع محمد فتح الله أن يسجل هدف التعادل لزعيم الفلاحين، مستفيدا من تدخل بين محمد بازوكا وحسن شاهين حارس المقاولون العرب، لتصل لفتح الذي سدد برأسية في الشباك في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 69 مرت رأسية معاذ الحناوي أعلى العارضة.

الموريتاني أمادو نياس أهدر فرصة هدف محقق للغاية في الدقيقة 74، إذ انفرد ومر من الحارس لكنه سدد أعلى من العارضة إثر تدخل معاذ الحناوي عليه لتشتيت الكرة.

وفي الدقيقة 82 احتسب محمود عاشور حكم اللقاء ركلة جزاء لذئاب الجبل بسبب لمسة يد.

أحمد الشيمي انبرى للركلة لكنه سدد على الجهة اليمنى وتصدى لها حسن شاهين ليظل التعادل قائما وتنتهي به المباراة.