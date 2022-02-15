مدرب مانشستر يونايتد: لن أسحب شارة القيادة من ماجواير

دافع رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد عن مدافعه هاري ماجواير الذي يتلقى العديد من الانتقادات مؤخرا.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشارت تقارير إلى أن رانجنيك يفكر في سحب شارة قيادة الشياطين الحمر من ماجواير بسبب تراجع مستواه، لكن المدرب الألماني نفى ذلك.

وقال رانجنيك في تصريحات للصحفيين: "هاري ماجواير هو قائد مانشستر يونايتد ولا أرى أي سبب لتغيير ذلك".

وأضاف "ماجواير عليه أن يواصل التطور والتحسن مثل جميع اللاعبين الآخرين".

ماجواير يلعب في صفوف يونايتد منذ صيف 2019 حين انتقل من ليستر سيتي مقابل 70 مليون جنيه استرليني.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة برايتون في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء، بعد ثلاثة تعادلات متتالية بنتيجة 1-1.

وأوضح رانجنيك "علينا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى لنسجل الهدف الثاني والثالث ونقتل المباراة، هذا هو أهم شيء".

وتابع "نحن نخلق العديد من الفرص، ولكن علينا أن نحافظ على تنظيمنا وتماسكنا إذا لم نتمكن من تسجيل أهداف إضافية، هذه هي المشكلة الثانية التي نعاني منها ونسعى لحلها".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

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