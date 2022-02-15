مصدر من المنتخب لـ في الجول: نفكر في التقدم بطلب لـ فيفا لتعديل موعد مواجهتي السنغال

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 14:12

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر في النهائي

كشف مصدر من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الموقف من موعد مواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان فيفا قد أعلن أمس إقامة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 25 و28 مارس المقبل في القاهرة وداكار على الترتيب. (طالع التفاصيل)

وقال من الجهاز منتخب مصر لـ FilGoal.com: "نفكر في التقدم بطلب لـ فيفا من أجل تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بسبب ضيق الوقت بين المباراتين".

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وأردف "سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام".

وسبق أن صرّح مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحادات تعلم مواعيد الدور الحاسم من التصفيات منذ أيام، ومنذ ذلك الحين تحفظت بعض المنتخبات على المواعيد وذلك بسبب الفارق في الأيام وهو 3 أيام مقابل عدد ساعات السفر بين الدول".

وأوضح "فيفا قد يراعي ذلك في حالة أن تقدمت المنتخبات بطلب تعديل للمواعيد خاصة أننا علمنا أنها ليست نهائية".

وأتم "ما علمناه أن التأكيد النهائي للمواعيد سيكون الأسبوع المقبل لذلك سنتحدث مع فيفا في حالة وجود فرصة للنظر من جديد في إجراء تعديلات تساعد المنتخبات على الراحة".

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2022 السنغال
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