مصدر من كاف لـ في الجول: مواعيد تصفيات كأس العالم ليست نهائية.. وتحفظ بعض المنتخبات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 13:47

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) أن مواعيد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 ليست نهائية وأن هناك تحفظات بسبب ضيق الوقت بين مواعيد المباريات.

وكان فيفا قد أعلن أمس إقامة مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 25 و28 مارس المقبل في القاهرة وداكار على الترتيب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الاتحادات تعلم مواعيد الدور الحاسم من التصفيات منذ أيام، ومنذ ذلك الحين تحفظت بعض المنتخبات على المواعيد وذلك بسبب الفارق في الأيام وهو 3 أيام مقابل عدد ساعات السفر بين الدول".

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وأوضح "فيفا قد يراعي ذلك في حالة أن تقدمت المنتخبات بطلب تعديل للمواعيد خاصة أننا علمنا أنها ليست نهائية".

وأتم "ما علمناه أن التأكيد النهائي للمواعيد سيكون الأسبوع المقبل لذلك سنتحدث مع فيفا في حالة وجود فرصة للنظر من جديد في إجراء تعديلات تساعد المنتخبات على الراحة".

ويواجه الفراعنة أسود التيرانجا في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، في التاسعة مساءا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب ديامناديو بضواحي العاصمة السنغالية داكار يوم 28 مارس في التاسعة مساءا.

ويطمح منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عموما.

أما بقية اللقاءات، فتقام على النحو التالي..

مالي - تونس : الذهاب يوم 24 مارس في مالي والإياب يوم 27 مارس في تونس

غانا – نيجيريا : الذهاب يوم 24 مارس في غانا والإياب يوم 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون – الجزائر : الذهاب يوم 26 مارس في الكاميرون والإياب يوم 29 مارس في الجزائر

الكونغو الديمقراطية – المغرب : الذهاب يوم 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب يوم 29 مارس في المغرب

منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2022
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