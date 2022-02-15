الاتحاد البرازيلي يرفض عقوبات فيفا بشأن مباراة الأرجنتين

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

البرازيل الأرجنتين

رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عقوبات الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022.

قررت الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعادة المباراة في موعد ومكان يحدده فيفا لاحقا. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد البرازيلي:

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يعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن عدم موافقته على نتيجة الحُكم الذي نشرته اللجنة التأديبية لكرة القدم (فيفا)، الإثنين 14 فبراير، في إشارة إلى مباراة تصفيات كأس العالم بين البرازيل والأرجنتين، والتي بدأت في الخامس من سبتمبر 2021 في ساو باولو.

يسلط الاتحاد الضوء أيضا على أنه قد طلب بالفعل من فيفا أسباب القرار، وبعد التحليل من قبل القسم القانوني والرئاسة، سيُبلغ الإجراءات التي سيتم اعتمادها بعد العملية.

وجاءت قرارات الاتحاد الدولي:

- عقوبة مالية على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقيمة قدرها 500 ألف فرنك سويسري فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

- أن يأمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري عن عدم امتثاله لالتزاماته فيما يتعلق بالنظام والأمن والتحضير للمباراة والمشاركة فيها.

- غرامة مالية لكل من الاتحاد البرازيلي والأرجنتيني بدفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري نتيجة لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف لاعبو الأرجنتين إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم امتثالهما للبروتوكول.

وغادر منتخب الأرجنتين ملعب المباراة وقتها بعدما طلبت وزارة الصحة البرازيلية استبعاد 4 لاعبين من الأول بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ قدومهم للبرازيل.

وضمن منتخبا البرازيل والأرجنتين تأهلهما إلى كأس العالم ويتبقى ثلاث جولات على النهاية.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بينما الأرجنتين في المركز الثاني 35 نقطة.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة ضد بعضهما البعض في التصفيات ويتأهل أول 4 إلى المونديال.

بينما يخوض الخامس ملحقا.

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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