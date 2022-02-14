إعادة اللقاء وعقوبات إيقاف.. قرارات فيفا بشأن مباراة البرازيل والأرجنتين

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراتها بشأم مباراة البرازيل والأرجنتين والتي أقيمت يوم 5 سبتمبر الماضي ولم تستكمل.

وكشفت لجنة الانضباط بعد إجراء تحقيق شامل وفي ضوء اللوائح قررت اللجنة إعادة المباراة في موعد ومكان يحدده فيفا لاحقا.

وقررت لجنة الانضباط الآتي:

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- عقوبة مالية على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقيمة قدرها 500 ألف فرنك سويسري فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام والأمن.

- أن يأمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري عن عدم امتثاله لالتزاماته فيما يتعلق بالنظام والأمن والتحضير للمباراة والمشاركة فيها.

- غرامة مالية لكل من الاتحاد البرازيلي والأرجنتيني بدفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري نتيجة لعدم استكمال المباراة.

- إيقاف لاعبو الأرجنتين إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين لعدم امتثالهما للبروتوكول.

وغادر منتخب الأرجنتين ملعب المباراة وقتها بعدما طلبت وزارة الصحة البرازيلية استبعاد 4 لاعبين من الأول بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ قدومهم للبرازيل.

وضمن منتخبا البرازيل والأرجنتين تأهلهما إلى كأس العالم ويتبقى ثلاث جولات على النهاية.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول الترتيب برصيد 39 نقطة بينما الأرجنتين في المركز الثاني 35 نقطة.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة ضد بعضهما البعض في التصفيات ويتأهل أول 4 إلى المونديال.

بينما يخوض الخامس ملحقا.

كأس العالم البرازيل الأرجنتين
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