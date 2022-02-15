روني يكشف اللاعب الذي كان يفضل مجاورته في مانشستر يونايتد

كشف واين روني مدرب ديربي كاونتي ونجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق أكثر لاعب كان يحب مجاورته في الخط الأمامي لفريق الشياطين الحمر.

واين روني النادي : ديربي كاونتي مانشستر يونايتد

وقال روني لـSPORTbible:"إنه كارلوس تيفيز، أحببت ثنائيتنا".

وأضاف "عندما كنت ألعب مع لويس ساها أو رود فان نيستلروي أو روبن فان بيرسي، كلهم كانوا يلعبون في مركز رأس الحربة وأنا خلفهم في مركز الرقم 10".

واستمر "مع تيفيز كنا نتبادل الأدوار، أحيانا ألعب كمهاجم، وأحيانا كصانع ألعاب. عندما كنا نفقد الكرة كنا نتحول لثورين يحاولان استعادتها. كشريك هجومي، كان أكثر من أستمتع باللعب معه".

وأوضح روني حزنه من رحيل تيفيز إلى الجار مانشستر سيتي في 2009 بالقول:"كان أمرا صعبا. استمتعت جدا باللعب معه وكنت أعرف أن هناك أمرا ما يلوح في الأفق بسبب مشكلة عقده".

وواصل "سعره كان قليلا ولسبب ما لم نحصل عليه، أعتقد أن سيتي حصل عليه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وكانت صفقة رائعة حقا. رأينا مدى روعته كلاعب حين ذهب إلى هناك، كنت مُدمرا".

لعب تيفيز بجوار روني من 2007 إلى 2009، في تلك الفترة توجا بستة ألقاب مع الفريق منها دوري أبطال أوروبا 2007-2008.