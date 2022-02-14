رئيس المريخ: نتمنى حضور 10 آلاف متفرج لمباراتنا مع الأهلي.. وهذا سبب عدم ضم محمد فخري

ناشد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، السلطات الأمنية المصرية، بالموافقة على حضور 10 آلاف متفرج لمباراة الفريق ضد الأهلي، والتي ستقام في استاد السلام عوضا عن ملعب الفريق في السودان.

وقال مصطفى عبر قناة صدى البلد: "نناشد السلطات الأمنية المصرية حضور 10 آلاف متفرج لمباراة المريخ والأهلي والتي ستقام في ملعب السلام".

وأكمل مصطفى "عدم ضم محمد فخري؟ القيد في السودان كان قد أغلق، في شهر أبريل مع فتح باب القيد سنرى".

وأضاف "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قدم لنا الأيادي البيضاء وقال لنا إننا سنحصل على اللاعبين الذين سنحتاجهم وسيكون هناك بيننا وبين الأهلي تعاونا، من حيث تبادل اللاعبين والخبرات وتوقيع توأمة بين الناديين".

ويفتتح الأهلي مشوار محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي حصل عليه في النسختين الماضيتين، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضد الهلال، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ وصنداونز الجنوب إفريقي.