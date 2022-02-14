لاعب المقاصة يكشف لـ في الجول حالته بعد بلع لسانه.. وطبيب طلائع الجيش يوضح كيف أنقذه

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:55

كتب : حامد وجدي

مصر للمقاصة - بيان رسمي

شهدت مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة التي أقيمت اليوم الإثنين إصابة قوية للاعب الأخير هشام حافظ أدت إلى بلع لسانه.

وكاد ما لا يُحمد عقباه لكن تدخل الجهاز الطبي للفريق ونجح في إنقاذه.

وتحدث هشام حافظ لـFilGoal.com قائلا: "تعرضت لارتطام في المباراة وسقطت على الأرض وهممت بالحركة كي لا يتم استبدالي وفجأة لم أشعر بأي شيء وبلعت لساني".

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وواصل "طبيب طلائع الجيش هاني درويش هو السبب في إنقاذ حياتي بعدما تدخل سريعا".

وأردف "الآن أنا أتواجد في المستشفى وأحتاج للمكوث فيها لـ24 ساعة تحت الملاحظة وبعدها أغادر".

وأتم "أشكر كل من وقف إلى جانبي وكذلك حسام عبد الواحد قائد الفريق وعلي المصري".

وتحدث هاني درويش طبيب فريق طلائع الجيش لـFilGoal.com عن الواقعة قائلا: "هشام سقط مغشيا عليه وكان هناك انسداد في مجرى التنفس والحمد لله استطعنا إنقاذه قبل بلع لسانه".

وواصل "لم أتخيل حدوث ذلك الموقف له، وكان معي جهاز تنفس وساعدنا".

وأتم "هو الآن في حالة جيدة لكن يجب أن يجري أشعة مقطعية لمزيد من الاطمئنان، هو تعرض لكدمة في الرأس أدت لارتجاج في المخ ما سبب الإغماء وبلع اللسان لذا يجب الاطمئنان عليه".

وشارك هشام حافظ مع مصر للمقاصة في أربع مباريات خلال الموسم الجاري.

مصر للمقاصة طلائع الجيش هشام حافظ في الدوري
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