رئيس الهلال: سنؤمن بعثة الأهلي بشكل كامل أثناء تواجدها في السودان

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

شدد هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني على أن بعثة الأهلي سيتم تأمينها بشكل كامل خلال فترة تواجدها في السودان.

وقال السوباط عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك تنسيق مع الأمن في السودان لتأمين بعثة الأهلي بشكل كامل أثناء تواجدها في أم درمان".

وأضاف "أتوقع أن يتأهل الهلال من المجموعة رغم تعرضنا للخسارة أمام صن دوانز".

أخبار متعلقة
في إفريقيا - مدرب صنداونز يعلن غياب سيرينو عن مواجهة الأهلي بعد رباعية الأهلي.. الهلال يفسخ تعاقده مع جارديم ويعين مدرب بيراميدز السابق خبر في الجول - الأهلي يقيد محمد عبد المنعم في قائمته الإفريقية

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نلعب في مجموعة صعبة في ظل وجود الأهلي وصن داونز معنا، بالإضافة إلى المريخ وهذه المباراة قمة سودانية".

ويلعب الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني
نرشح لكم
وصول بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال في نفس التوقيت.. الكشف عن تفاصيل مباراتي الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة لدوري الأبطال مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: مباراة الهلال والأهلي بحضور 15 ألف مشجع مدرب الهلال لـ في الجول: مواجهة الأهلي ليست جيدة في هذا الوقت.. ونفتقد لمهاجمنا خبر في الجول - معلول لم يستكمل المران.. واختبار طبي في السودان قائمة الأهلي – عودة حسام حسن ومحمد محمود.. وانضمام عبد المنعم للقاء الهلال السوداني قائمة الزمالك - السعيد والجزيري في الهجوم لمواجهة ساجرادا.. وغياب طارق حامد وحازم إمام الهلال السوداني: مندهشون من خطوة المريخ.. وسنفوز على الأهلي
أخر الأخبار
بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قذيفة هاني ورائعة السولية ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس مصر 39 دقيقة | مصر
عبد العاطي: صححنا الأخطاء.. استعدنا شخصية الفريق في كأس الرابطة 46 دقيقة | الدوري المصري
وصول بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة الهلال 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الفوز الرابع في آخر 5 مباريات.. فاركو ينتصر على إنبي بهدف مودي ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - بيراميدز (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
عضو المصري: سنتقدم بشكوى بسبب جدول الدوري.. وكيف يجمع عامر حسين بين منصبين؟ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم