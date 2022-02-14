في إفريقيا - مدرب صنداونز يعلن غياب سيرينو عن مواجهة الأهلي

أعلن مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز غياب جاستون سيرينو جناح الفريق عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

ونقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية تصريحات مدرب صنداونز التي قال فيها: "من المؤسف أنه عندما بدأ يعود بقوة ويظهر بشكل جيد في التدريبات تعين علينا أن نخسره".

وواصل "سيرينو أجرى عملية جراحة وقال الأطباء إن تعافيه قد يستغرق من أسبوعين لثلاثة".

وأردف مانجيثي "لذلك نأمل أنه بعد مواجهة الأهلي سيكون هناك متسع من الوقت ليُكمل عملية شفائه فهو عضو هام جدا لفريقنا".

ويقع صنداونز مع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كل من الهلال والمريخ السودانيين.

ومن المقرر أن يستضيف صنداونز منافسه الأهلي في شهر مارس المقبل في جنوب إفريقيا في ملعب رويال بافوكينج في ثالث جولات دوري الأبطال.

وبدأ صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون رد.