خبر في الجول - الأهلي يقيد محمد عبد المنعم في قائمته الإفريقية

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 19:07

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

ضم النادي الأهلي اسم المدافع محمد عبد المنعم للقائمة الإفريقية الخاصة بالفريق الأحمر المشاركة في دوري الأبطال.

وكان الأهلي قطع إعارة محمد عبد المنعم من فيوتشر منتصف الموسم الجاري، ليعود للقلعة الحمراء، وذلك بعدما تألق مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي فور استعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر، أدرج اسمه في قائمة الفريق الإفريقية.

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وشارك عبد المنعم مع الأهلي في مباراة واحدة فقط أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، وحقق مع الفريق برونزية المونديال في البطولة التي أقيمت في أبو ظبي.

وكان الأهلي قيد 33 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية الأولية.

قبل أن يضيف 6 لاعبين جدد في القائمة قبل مواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكريم فؤاد.

ليتبقى للأهلي اسم واحد فقط في القائمة، وهو الذي حصل عليه محمد عبد المنعم.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على قيد 7 لاعبين بحد أقصى في شهر يناير لكل فريق من المشاركين في بطولات الأندية الإفريقية.

ولذلك تمكن الأهلي من إضافة اسم محمد عبد المنعم، بعدما سجل 6 لاعبين قبل السوبر الإفريقي لتصل قائمته إلى 39 اسما، قبل أن يكملها محمد عبد المنعم إلى 40 لاعبا.

ويستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل بمواجهة الهلال السوداني في ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم. ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

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