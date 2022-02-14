بونو لـ في الجول: لم أقصد انتقاد خليلوزيتش.. والصحافة المغربية نقلت كلامي بشكل خاطيء

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 17:07

كتب : زكي السعيد

ياسين بونو - المغرب × جزر القمر

نفى ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب توجيه انتقادات لوحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب بلاده بعد الخروج من أمم إفريقيا.

ياسين بونو

النادي : إشبيلية

المغرب

وكان منتخب المغرب قد ودع منافسات أمم إفريقيا من ربع النهائي بعد الخسارة أمام مصر بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وأشارت تقارير مغربية إلى احتمالية استبعاد بونو من المباريات المقبلة بسبب تصريحات انتقد فيها خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب.

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وأجاب بونو على سؤال FilGoal.com خلال مؤتمر صحفي افتراضي نظمّته LaLiga: "بكل وضوح تصريحاتي لم أقصد أبدًا بها المدرب".

وأضاف "خرجت وصرّحت أن مباراة مصر حُسمَت بتفاصيل دقيقة وأننا سنواصل التحسن من أجل مباراة الكونغو الديمقراطية".

وكشف بونو "عندما قلت تفاصيل، الصحافة المغربية نقلت الأمر وكأنني أشير إلى الجانب التكتيكي وأنني أقصد بذلك المدرب، لكن هذا لم يحدث".

وأوضح حارس مرمى منتخب المغرب تصريحاته "بكلمة تفاصيل كنت أقصد على سبيل المثال رأسية نايف أكرد الرائعة التي تصدى لها أبو جبل، والتي كانت واحدة من تفاصيل المباراة".

وتابع ياسين بونو "أنا بعيد تمامًا عن أي تصريحات جدلية، وما يحدث أن هناك عدد قليل من اللاعبين في منتخب المغرب يتحدثون اللغة العربية، بالتالي تأتي إليّ الصحافة المحلية وتطلب مني الإدلاء بتصريحات".

واختتم بونو تصريحاته "أنا أُظهِر للصحافة المحلية الاحترام وأتحدث معهم لأنهم لن يستطيعوا الحصول على تصريحات من لاعب آخر، تكون رغبتك تقديم المساعدة لكنهم يحولوّنه ليصير ضدك".

المغرب ياسين بونو وحيد خليلوزيتش
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