تقرير كاميروني: إيتو مهدد بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد الكرة.. وحملة لجمع مليون توقيع لدعمه

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 15:13

كتب : محمد عبد العظيم

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

يواجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم شبح إلغاء نتيجة العملية الانتخابية.

وكشف موقع actucameroun عن حملة دعم تعتزم جمع مليون توقيع لدعم إيتو في أسبوع واحد.

وأشار التقرير إلى أن المراسلات الواردة من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) تثير شبح إلغاء آخر للعملية الانتخابية.

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وقال هيرموولد تاكام عضو مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني: "رأينا الأسود التي لا تقهر، تنهي المنافسة دون الحديث عن مشاكل المكافآت".

وشدد "هناك نهج جديد في إدارة الأسود التي لا تقهر، ويتم احترام ممثلي كرة القدم ونعلن عن البنية التحتية الرياضية".

وأوضح تاكام "صامويل إيتو هو الرجل المناسب لهذا المنصب، ويجب السماح له بالعمل".

ومن جانبها أعلنت صحيفة (ويك إنفو) إطلاق حملة دعم بهدف جمع مليون توقيع في أسبوع واحد لدعم إيتو.

إيتو هو رئيس الاتحاد الكاميروني منذ ديسمبر الماضي وتم الإشادة به في نهاية الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر الماضي في ياوندي.

وكان إيتو قد فاز بـ 43 صوتا مقابل 31 لمنافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا.

الكاميرون صامويل إيتو الاتحاد الكاميروني
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