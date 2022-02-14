الأهلي يلبي طلب المريخ السوداني ويستضيف مبارياته في دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي موافقته على طلب المريخ السوداني باستضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب المريخ السوداني ضمن المجموعة الأولى بجوار فرق الأهلي وصنداونز والهلال.

وكانت اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلنت رفض إقامة مباريات المريخ على ملعبه بسبب مخالفته للمعايير الفنية.

وجاء عبر موقع الأهلي الرسمي الآتي: "انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني وفي إطار الروابط التي تجمع بين الدولتين على مر العصور".

"لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام".

وتابع "أبدت إدارة الأهلي تعاونها الكامل مع الأشقاء في المريخ وضيوفهم في المباريات المقبلة، سواء بالنسبة لملاعب التدريب أو ما يساعدهم على تحقيق الأهداف الخاصة بهم".

"وعبرت إدارة الأهلي عن ترحيبها بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة في كل المحافل".

ومن جانبها أكدت إدارة المريخ السوداني على تقديرها لموقف النادي الأهلي المصري وسرعة استجابته لطلب شقيقه المريخ في مثل هذه الظروف.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد المريخ في افتتاح دور المجموعات بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.