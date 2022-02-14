عامر حسين يكشف لـ في الجول خريطة الدوري قبل مواجهتي السنغال.. وموقف الدوليين من الكأس

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 14:11

كتب : بسام أبو بكر

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن خريطة مباريات الدوري قبل مواجهتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال ذهابا وإيابا يومي 24 و29 من مارس المقبل للمنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "أخر مباراة في الدوري المصري ستكون يوم 9 مارس المقبل".

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وأضاف "الزمالك يواجه الجونة يوم 7 والأهلي ضد بيراميدز يوم 8 من شهر مارس ثم تلعب مباراتين يوم 9 من الشهر نفسه".

وكشف عامر حسين "منافسات دور الـ32 من كأس مصر خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس بدون اللاعبين الدوليين".

وأوضح عضو اتحاد الكرة "إذا رفضت الفرق سيتم تأجيل مواجهات الأندية التي تمتلك لاعبين في المنتخب".

وتلعب أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس قبل التوقف الدولي المقرر له يوم 21.

واختتم عامر حسين تصريحاته "هذه هي خريطة الأندية المصرية قبل مواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

كأس مصر الأهلي الزمالك عامر حسين
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