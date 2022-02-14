إصابة تريبيير بكسر في القدم

يغيب كيران تريبيير ظهير نيوكاسل عن الملاعب الفترة المقبلة بسبب تعرضه لإصابة في القدم اليسرى.

كيران تريبيير النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وكان تريبيير قد سجل هدف فوز نيوكاسل على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وكشف بيان نيوكاسل "خضع تريبيير للأشعة بعد إصابته في المباراة وأظهرت الفحوصات وجود كسر في عظم مشط القدم اليسرى".

وأضاف "سجل تريبيير هدف نيوكاسل الوحيد وساهم في تحقيق الفريق للفوز الثالث على التوالي في الدوري، ولكن كان لا بد من استبداله في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في القدم".

واختتم "الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لكيران تريبيير".

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات خاضهم في الدوري الإنجليزي.

ويلعب نيوكاسل مباراته المقبلة أمام وست هام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.