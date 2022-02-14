حوار - حكيمي: ريال مدريد لديه مكانة في قلبي.. وهذا سبب رحيلي عن النادي

أجرى أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان حوارا مع صحيفة ماركا تحدث فيه عن فترته في ريال مدريد وأسباب رحيله عن الفريق.

ويعود حكيمي لمواجهة ريال مدريد عندما يلتقي فريقه مع النادي الإسباني غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء حوار حكيمي مع ماركا كالآتي

"نحاول ألا نركز على مباراة ريال مدريد عندما يكون لدينا مباريات أخرى تسبقها مع العلم بأنها هي الهدف الأكبر لنا، ستكون مباراة لطيفة وكما تعلم ستكون أمام فريق لديه مكانة في قلبي بسبب كل ما قدمه من أجلي، لولاه لما كنت هذا اللاعب أو الشخص الحالي".

"الضغط في باريس؟ لقد لعبت في أندية مختلفة ودوريات مختلفة ودائما ما كانت متطلباتها كبيرة ولكن أنا أحب ذلك الضغط، والآن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين ولكن أحاول أن اتخذ الموضوع بهدوء ويوم بيوم"

"أشعر براحة كبيرة هنا كأنني في منزلي، الناس استقبلوني بطريقة جيدة جدا حتى قبل وصولي كنت أشعر بذلك التأثير، النادي راهن علي وبذل جهد كبير من أجلي والمدرب أيضا تحدثت معه وأعطاني الثقة، واللاعبين أشعر بالراحة معهم وسأقدم كل ما لدي من أجل ذلك المكان".

"التدريب مع ميسي ونيمار؟ بالطبع هم يجعلوك أفضل وأنت تساعدهم، أنا محظوظ كفاية لألعب مع أفضل لاعب في كل مركز والحقيقة أنه في كل يوم أنت تتعلم وتتطور".

"من الطبيعي أن يفاجئك لاعبين مثل ميسي ونيمار ومبابي، ولكن الحقيقة هي أن أكثر من فاجأني كان ماركو فيراتي، على الرغم من أنني كنت أعرفه بالفعل ولكن رؤيته والتدرب معه شخصيا تدرك أنه على الرغم من الضغط إلا أنه يحتفظ بالكرة ومن المستحيل أن تأخذها منه، جودة الثلاثي الهجومي معروفة بالفعل ولكن رؤية فيراتي أمرا ممتعا".

"تغيرت كثيرا منذ أن منت لاعبا في صفوف ريال مدريد، أنا أكثر نضجا وخبرة، في مدريد جءت من الشباب وبدون خبرة إلى المستوى الاحترافي مباشرة، ولكن الآن لعبت في في عدة أندية وفي فرق كبيرة أعطوني الخبرة والنضج والمسؤولية".

"سبب رحيلي عن ريال مدريد؟ الحقيقة هي أنه من الطبيعي عندما تنضم من فريق الكاستيا إلى الفريق الأول في ريال مدريد فإن النادي لا يراهن عليك كثيرا لأنك لاعبا صغير، ولكن عندما ذهبت إلى دورتموند على سبيل الإعارة قضيت موسمين رائعين وكان علي العودة إلى مدريد لأقرر، ولكنني شعرت بأن ريال مدريد ما زال لا يراهن علي على الرغم من أنني استطيع الاستمرار في اللعب على مستوى عال".

"وبعد ذلك وعند انتقالي إلى إنتر ميلان وبعد مغادرتي للنادي كان هناك أيضا خيار شراء لريال مدريد ولم يتم تنفيذه لذلك اعتقد بأن ريال مدريد لم يرغب في الرهان علي بنفس قدر الأندية الأخرى وأنا سعيد بأن تلك الأندية لم تخطئ في الرهان علي".

"كيف نفوز على ريال مدريد؟ نقلل الأخطاء ونستخدم نقاط قوتنا والتي نملك الكثير منها مع وجود لاعبين رائعين لدينا، ثم نستفيد من الفرص المتاحة إلينا".

"في ريال مدريد أيضا لديهم جيشهم الخاص مثل فينيسيوس، وبنزيمة، وكروس، ومودريتش، أسينسو أيضا لاعب جيد لديهم فريق رائع وريال مدريد لا يستسلم أبدا، أيضا هنا يبدو بأن لدينا أسماء أكبر ولكن فريقهم رائع ويجب أن نحترمهم واعتقد أن الحظوظ ستكون متساوية للفوز".