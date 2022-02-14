فتح الله: رد فعل بيراميدز أمام أهلي طرابلس مكسب للفريق.. وسبب عدم مشاركة رمضان صبحي

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

بيراميدز × أهلي طرابلس - الكونفدرالية

أشاد محمود فتح الله المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز بأداء اللاعبين والعودة من الخسارة إلى فوز ضد أهلي طرابلس.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وافتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال محمود فتح الله عبر إذاعة أون سبورت: "أفضل ما في مواجهة أهلي طرابلس حصد الثلاث نقاط، وافتتاح مشوار الكونفدرالية بفوز".

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وأضاف"المباراة تصعبت بهدف أهلي طرابلس ولكن مواجهة ذلك بشخصية ورد فعل بهجمات متتالية وشوط ثاني جيد جدا وتسجيل هدفين كل ذلك مكاسب للفريق".

وكشف "عدم إجراء تغيير حتى الدقيقة الأخيرة بسبب عدم تقصير أي لاعب وتقديم مستوى جيد، والسبب الثاني لعب مباراة كل 3 أيام لذلك يكون هناك بعض الحسابات".

وعن سبب عدم مشاركة رمضان صبحي أوضح "إيهاب جلال فضل إراحته بسبب تفكيرنا في أكثر من مباراة، سيتواجد في مواجهة الإسماعيلي وهو لاعب كبير ومهم جدا لبيراميدز".

وبالحديث عن فاجري لاكاي المهاجم الجديد قال: "هو لاعب كبير، لم يتدرب معنا سوى من أربعة أيام وشارك أمام أهلي طرابلس وسيكون إضافة قوية خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أما إبراهيما توريه لعب بطولة رائعة في أمم إفريقيا ولم يشارك بسبب الإجهاد طوال البطولة وسيشارك في المباريات المقبلة".

واختتم تصريحاته "دائما ما تكون أول مباراة في دور المجموعات صعبة لذلك أرى أنها ثلاث نقاط غالية ومهمة".

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