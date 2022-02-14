حكيمي: كان من المؤسف مغادرة كأس إفريقيا بتلك الطريقة.. وفوجئت بذلك المنتخب

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

ركلة جزاء من أيمن أشرف لـ أشرف حكيمي - مصر أمام المغرب

تحدث أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان عن مشاركة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

وشارك حكيمي مع المغرب في كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى

وقال حكيمي في حوار مع صحيفة ماركا: "الخروج من كأس الأمم الإفريقية كان له شعور حلو ومر بعد العمل الجيد الذي قمنا به وطريقة سير المباريات وأن لدينا فرصة للقيام بأشياء رائعة في تلك النسخة وكنت أود أن أساعد الفريق على الذهاب بعيدا، ولكن كان من المؤسف أن نغادر بتلك الطريقة التي غادرنا بها، لكن سعيد جدا بالعمل الذي قمنا به".

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"لقد فوجئت لأنني كنت ذاهبا إلى ذلك الكأس للمرة الأولى، ولكن منتخب جزر القمر جعل الناس تتحدث عنه بعد تأهلهم من دور المجموعات ثم القتال خلال مواجهة الكاميرون وهم يلعبون بدون حارس مرمى ومع كل ما حدث بسبب فيروس كورونا، لقد التقيت بهم في الفندق وهنأتهم على ما قدموه في الملعب وأخربتهم بأنني فخور برؤية ما فعلوه".

"كان هناك لاعبين جيدين مثل سليمانا لاعب منتخب غانا وهو جناح أيسر جيد، ومن فريقي كان هناك المدافع نايف أجرد الذي لعب بشكل رائع وأيضا المهاجم ريان مايي، عدد قليل من الناس يعرفوهم ولكنهم جيدين جدا ولدينا العديد من العناصر الرائعة الأخرى في الفريق".

وكان منتخب المغرب قد خسر أمام مصر في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة امتدت حتى الأوقات الإضافية.

كأس الأمم الإفريقية 2021 أشرف حكيمي المغرب
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