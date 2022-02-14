مدرب بترو أتليتكو: لم نستطع إيقاف الزمالك في الشوط الثاني

شدد ألكساندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي أنه واجه صعوبات كبيرة ضد الزمالك في لقاء الفريقين الذي انتهى بهدفين لمثلهما يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سانتوس عبر قناة الحياة:"المباراة كانت صعبة جدا وإيقاعها مرتفع، فخور بما قدمه اللاعبون خاصة في الشوط الأول الذي كان مثاليا".

وواصل "لم نستطع إيقاف الزمالك في الشوط الثاني، عانينا وهذا طبيعي أمام فريق مثله. ربما هذه المجموعة هي الأصعب في البطولة".

وتقدم بترو أتليتكو على الزمالك بهدفين قبل أن يعادل الأخير النتيجة في الشوط الثاني.

وفي المجموعة ذاتها تفوق الوداد المغربي على ضيفه ساجرادا الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد.

ويوم السبت يحل الزمالك ضيفا على ساجرادا ويستضيف بترو أتليتكو فريق الوداد.