مدرب بترو أتليتكو: لم نستطع إيقاف الزمالك في الشوط الثاني

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 10:47

كتب : FilGoal

هدف تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو

شدد ألكساندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو الأنجولي أنه واجه صعوبات كبيرة ضد الزمالك في لقاء الفريقين الذي انتهى بهدفين لمثلهما يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سانتوس عبر قناة الحياة:"المباراة كانت صعبة جدا وإيقاعها مرتفع، فخور بما قدمه اللاعبون خاصة في الشوط الأول الذي كان مثاليا".

وواصل "لم نستطع إيقاف الزمالك في الشوط الثاني، عانينا وهذا طبيعي أمام فريق مثله. ربما هذه المجموعة هي الأصعب في البطولة".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: طلبات كيروش مجابة.. ومواجهة السنغال على استاد القاهرة بحضور لا يقل عن 50 ألفا مواعيد مباريات 14 فبراير 2022.. مواجهتان في الدوري المصري وكهربا تشافي: نحتاج للمزيد من الفاعلية.. ليست نقطة جيدة ولكنها ليست سيئة مورينيو: كنت سأرفض التعادل ولكن في الدقيقة 90 تختلف المشاعر

وتقدم بترو أتليتكو على الزمالك بهدفين قبل أن يعادل الأخير النتيجة في الشوط الثاني.

وفي المجموعة ذاتها تفوق الوداد المغربي على ضيفه ساجرادا الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد.

ويوم السبت يحل الزمالك ضيفا على ساجرادا ويستضيف بترو أتليتكو فريق الوداد.

بترو أتليتكو الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا غياب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي والهلال السوداني محمد الشناوي يشارك في مران الأهلي العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في السودان
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - محرز وستيرلنج يقودان الهجوم 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي أساسيان أمام ريال مدريد.. ونيمار على دكة البدلاء 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استعدادا للأهلي.. الهلال السوداني يفوز على شبابه وديا 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سامي: كنا الأقرب لمرمى الزمالك.. والناس تتجاهل طريقة لعب سموحة 47 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: التغيير في التشكيل بسبب حاجة الدوليين لراحة.. وسر استبدال أوباما ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – أنشيلوتي بقوة هجومية ضاربة ضد باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم