شو: أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه.. وهذه مشكلة مانشستر يونايتد

الإثنين، 14 فبراير 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

لوك شو مع مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

أبدى لوك شو ظهير مانشستر يونايتد تخوفه مما وصفه بإعادة التاريخ لنفسه بسبب نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك عقب التعادل مع ساوثامبتون بهدف لمثله.

وقال شو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه بطريقة ما، حقا".

وأضاف "في أول 30 دقيقة كنا جيدين وخلقنا الفرص وشعرنا بأننا على القمة والجماهير خلفنا".

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وأوضح "تحلينا بالشراسة اللازمة وكل شيء كان بخير وسجلنا أيضا، ثم تكرر نفس السيناريو".

وتابع "نذهب إلى فترة بين الشوطين ونتحدث عن ذلك ونقول أننا بحاجة لبداية الشوط الثاني بشكل جيد. نحن نعرف ما نحتاج إليه مع ما يحدث مؤخرا ولكن الخصم يسجل ثم تصبح المهمة صعبة من هنا".

واختتم "أعتقد أن الثقة تنخفض بسب بتكرار هذا الموقف عدة مرات".

وخرج مانشستر يونايتد على يد ميدلسبره من كأس الاتحاد الإنجليزي بنفس الطريقة، حيث تقدم بهدف ثم تلقى التعادل ليخسر بركلات الترجيح، كما تعادل مع بيرنلي بنفس السيناريو في الدوري الإنجليزي.

لوك شو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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