نيدفيد عن ثلاثي يوفنتوس الهجومي: موراتا هو الأهم

الأحد، 13 فبراير 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

موراتا يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

تحدث بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس ولاعبه السابق عن ألفارو موراتا مهاجم الفريق، حيث اعتبره العنصر الأهم في ثلاثي الهجوم.

وقال نيدفيد في تصريحاته لـ "دازن": "هناك الكثير من الحماس لأننا قمنا بعمل جيد في سوق انتقالات يناير".

وأضاف "يمكنك الشعور بالأجواء الجديدة داخل الفريق وزيادة الرغبة في التضحية، وهو ما افتقرنا إليه في بعض المباريات".

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وأوضح "نحن سعداء للغاية بما يقدمه اللاعبين من عمل جاد، والآن كل ما نحتاج إليه هو الوقت".

وأتى المهاجم دوسان فلاهوفيتش الوافد من فيورنتينا على رأس تعاقدات الشتاء، ليشكل ثلاثي هجومي مع ألفارو موراتا وباولو ديبالا.

وعن ذلك قال نيدفيد: "الحديث يكون أقل عن موراتا ولكني أشعر أنه أهم عنصر في الثلاثي، فهو يضحي بنفسه ويعرف كيف يحتفظ بالكرة ويعمل بكل جهده لخلق هذه المساحات".

وختاما أوضح نيدفيد أن النادي يعمل على ملف تجديد العقود مثل باولو ديبالا وخوان كوادرادو، دون توضيح أي تفاصيل عن سير المفاوضات.

ألفارو موراتا الدوري الإيطالي بافل نيدفيد يوفنتوس
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