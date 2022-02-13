رئيس المريخ: سنلعب كل مباريات الفريق في القاهرة.. وسنتأهل رفقة الأهلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني عن اختيار فريقه لملعب الأهلي we السلام لاحتضان مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "سنلعب كل مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا في استاد الأهلي we السلام وننتظر موافقة النادي الأهلي".

وأكمل "المريخ السوداني سيكون الحصان الأسود لدوري أبطال إفريقيا، وسيتأهل رفقة الأهلي".

أخبار متعلقة
فينجادا لـ في الجول: كيروش سيعود لمصر لمتابعة لاعبي الدوري المصري عن قرب الهلال السوداني يقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الأهلي مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز حسمت المباراة.. وإبراهيم عادل صنع الفارق

وواصل "اللاعبين الجدد في الفريق يمثلون إضافة قوية لنا قبل دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الأهلي في كأس العالم للأندية كان فوق الممتاز، خاصة أمام الهلال السعودي".

ويفتتح الأهلي مشوار محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي حصل عليه في النسختين الماضيتين، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضد الهلال، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ وصنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الهلال السوداني يقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الأهلي المريخ السوداني لـ في الجول: نواجه الأهلي في القاهرة مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: في انتظار موافقة الأمن.. 25 ألف متفرج لـ الهلال ضد الأهلي أشعة واختبار طبي لـ الشناوي لحسم سفره لـ السودان.. وموعد عودة تاو للتدريبات
أخر الأخبار
تشافي: نحتاج للمزيد من الفاعلية.. ليست نقطة جيدة ولكنها ليست سيئة 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مورينيو: كنت سأرفض التعادل ولكن في الدقيقة 90 تختلف المشاعر 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
المصري لـ في الجول: نواجه أزمة كبيرة بسبب تعارض مواعيد مباريات الدوري مع الكونفدرالية 35 دقيقة | الدوري المصري
شو: أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه.. وهذه مشكلة مانشستر يونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الوقت القاتل.. برشلونة ينجو من خسارة الدربي لأول مرة منذ 2007 45 دقيقة | الدوري الإسباني
توابع الخسارة من الأهلي.. تقارير: رحيل جارديم عن الهلال السعودي واختيار البديل 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
بهدف قاتل.. دانيلو ينقذ يوفنتوس من السقوط أمام أتالانتا ويحافظ على مكانه في المربع الذهبي 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
عضو اتحاد الكرة: لم تصلنا معلومة عن إجراء تغيير في جهاز المنتخب.. وموقف الدوري ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض