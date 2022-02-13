رئيس المريخ: سنلعب كل مباريات الفريق في القاهرة.. وسنتأهل رفقة الأهلي

كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني عن اختيار فريقه لملعب الأهلي we السلام لاحتضان مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم مصطفى عبر قناة أون تايم سبورتس: "سنلعب كل مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا في استاد الأهلي we السلام وننتظر موافقة النادي الأهلي".

وأكمل "المريخ السوداني سيكون الحصان الأسود لدوري أبطال إفريقيا، وسيتأهل رفقة الأهلي".

وواصل "اللاعبين الجدد في الفريق يمثلون إضافة قوية لنا قبل دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الأهلي في كأس العالم للأندية كان فوق الممتاز، خاصة أمام الهلال السعودي".

ويفتتح الأهلي مشوار محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي حصل عليه في النسختين الماضيتين، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضد الهلال، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ وصنداونز الجنوب إفريقي.