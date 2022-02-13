انتهت في إسبانيا - إسبانيول (2) - (2) برشلونة.. تعادل في الوقت القاتل

الأحد، 13 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي برشلونة بهدف دي يونج في مرمى ديبورتيفو ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.

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نهاية المباراة

ق 96 جووووووووول لوك دي يونج ينتزع التعادل برأسية بعد عرضية أداما تراوري

ق 93 طرد مزدوج.. جيرارد بيكيه ونيكو ميلاميد يغادران الملعب بعد شجار جمعهما

ق 89 لوك دي يونج بدلا من بيدري

ق 72 نيكو جونزاليس وعثمان ديمبيلي بدلا من جافي وجوردي ألبا

ق 65 جوووووووووول إسبانيول يتقدم.. داردير يرسل عرضية رائعة إلى راؤول دي توماس الذي يتسلم ويسدد ببراعة في الزاوية الضيقة

ق 62 بيير إيميريك أوباميانج بدلا من فرينكي دي يونج

ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد اصطدام الكرة بفرينكي دي يونج في بداية اللعبة.. 1-1

ق 56 جووووووووووول جافي يسترد التقدم.. كرة طائشة سيطر عليها وتابعها في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40 جووووووووووووول التعادل.. تسديدة رائعة من سيرجي داردير من خارج المنطقة يعجز تير شتيجن عن التصدي لها

ق 23 كيدي باري يتلقى بطاقة صفراء عقب تدخل عنيف على رونالد أروخو

ق 15 أداما تراوري يسدد ولكن بجوار القائم

ق 2 جووووووووووووووووووووووول بعد دقيقة و17 ثانية برشلونة يفتتح التسجيل.. بيدري يسجل بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا

بداية المباراة

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني
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