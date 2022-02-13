انتهت في إسبانيا - إسبانيول (2) - (2) برشلونة.. تعادل في الوقت القاتل
الأحد، 13 فبراير 2022 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين.
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نهاية المباراة
ق 96 جووووووووول لوك دي يونج ينتزع التعادل برأسية بعد عرضية أداما تراوري
ق 93 طرد مزدوج.. جيرارد بيكيه ونيكو ميلاميد يغادران الملعب بعد شجار جمعهما
ق 89 لوك دي يونج بدلا من بيدري
ق 72 نيكو جونزاليس وعثمان ديمبيلي بدلا من جافي وجوردي ألبا
ق 65 جوووووووووول إسبانيول يتقدم.. داردير يرسل عرضية رائعة إلى راؤول دي توماس الذي يتسلم ويسدد ببراعة في الزاوية الضيقة
ق 62 بيير إيميريك أوباميانج بدلا من فرينكي دي يونج
ق 57 الهدف يلغى بداعي التسلل بعد اصطدام الكرة بفرينكي دي يونج في بداية اللعبة.. 1-1
ق 56 جووووووووووول جافي يسترد التقدم.. كرة طائشة سيطر عليها وتابعها في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40 جووووووووووووول التعادل.. تسديدة رائعة من سيرجي داردير من خارج المنطقة يعجز تير شتيجن عن التصدي لها
ق 23 كيدي باري يتلقى بطاقة صفراء عقب تدخل عنيف على رونالد أروخو
ق 15 أداما تراوري يسدد ولكن بجوار القائم
ق 2 جووووووووووووووووووووووول بعد دقيقة و17 ثانية برشلونة يفتتح التسجيل.. بيدري يسجل بعد عرضية رائعة من جوردي ألبا
بداية المباراة